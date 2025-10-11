Norveç, İsrail'e 5 attı!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 6. maçında Norveç ile İsrail karşı karşıya geldi.

Ullevaal Stadı’nda oynanan müsabakada kazanan 5-0'lık skorla ev sahibi takım Norveç oldu.

İLK YARIYI 3-0 ÖNDE BİTİRDİLER

Karşılaşmaya hızlı başlayan Norveç, 18. dakikada Anan Khalaili’nin kendi kalesine attığı golle öne geçti.

27. dakikada Alexander Sörloth’un asistiyle Erling Haaland farkı ikiye çıkardı.

28. dakikada Idan Nachmias’ın kendi kalesine gönderdiği top skoru 3-0 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

NORVEÇ'TEN 5 GOLLÜ GALİBİYET

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Norveç, 63. dakikada Nusa’nın pasında Haaland’ın ikinci golüyle farkı dörde çıkardı.

Haaland, 72. dakikada tekrar sahneye çıktı ve kendisinin 3. golünü atarak hat-trick yaptı.

Mücadelede başka gol olmadı ve Norveç, İsrail'i 5-0 mağlup etti.

NORVEÇ, 6'DA 6 YAPTI

Sale Solbakken’in ekibi, bu sonuçla grupta üst üste 6. galibiyetini aldı ve puanını 18'e yükseltti.

İtalya'nın bu akşam oynanacak Estonya maçında puan kaybetmesi durumunda Norveç, grup birinciliğini garantileyerek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

HAALAND DURDURULAMIYOR

Norveç'in elemelerde oynadığı tüm maçlarda gol atmayı başaran Haaland, bugün grup maçlarındaki 12. golünü attı.