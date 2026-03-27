Slovakya'yı 4 golle geçen Kosova, Türkiye'nin rakibi oldu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Slovakya, Kosova'yı ağırladı.

Rakibini 4-3'lük skorla mağlup etmeyi başaran Kosova'ya galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Hodza, 47. dakikada Asllani, 60. dakikada Muslija ile 72. dakikada Hajrizi attı.

Slovakya'nın sayılarını 6. dakikada Valjent, 45. dakikada Haraslin ile 90+4. dakikada Strelec kaydetti.

DÜNYA KUPASI YOLUNDA RAKİBİMİZ KOSOVA

Kosova, bu sonuçla adını play-off finaline yazdırdı ve Romanya'yı 1-0 yenen Türkiye'nin rakibi oldu.

Kazananın Dünya Kupası biletini alacağı müsabaka, Kosova'nın ev sahipliğinde 31 Mart Salı akşamı oynanacak.

FIFA Dünya Kupası biletini alan takımın D Grubu'ndaki rakipleri ABD, Paraguay ve Avustralya olacak.