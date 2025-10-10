Türkiye ile Bulgaristan'ın 100 yıllık futbol geçmişi

Türkiye ile Bulgaristan A milli takımlarının ilk karşılaşması 100 yıl önce oynandı.

A Milli Takım, 100 yıllık maç tarihindeki 23 karşılaşmada 7 galibiyet alırken 10 maçı Bulgaristan kazandı. Rakipler arasındaki 6 maç da berabere sonuçlandı.

Takımların 1925 yılında başlayan karşılaşmalarında millilerin 36 golüne, Bulgaristan 43 golle yanıt verdi.

Ay-yıldızlı ekip, 102 yıllık geçmişinde 26 kez karşılaştığı Romanya'dan sonra en çok maçı Bulgaristan ile oynadı.

Türkiye, Bulgaristan ile bugüne kadar Balkan Kupası'ndaki 5 karşılaşması dışında sadece özel maçlarda karşı karşıya geldi.

A Milli Takım, Bulgaristan ile ilk kez Dünya Kupası elemelerinde karşılaşacak.

İLK MAÇI TÜRKİYE KAZANDI

Ay-yıldızlı ekip, iki ekip arasında 4 Nisan 1925'te Taksim Stadı'ndaki ilk randevuda sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmada milli takımın golleri Mehmet Leblebi ve Sabih Arca'dan geldi.

Türkiye'nin, Bulgaristan karşısında 1931 ve 1974'te 5-1'lik iki ağır yenilgisi bulunuyor.

Türk Milli Takımı, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini ise 2015'te oynanan maçta 4-0 ile aldı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 8 Haziran 2015'te oynanan son maçı Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'ın 2'şer golüyle 4-0 kazandı.