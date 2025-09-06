Türkiye'nin İspanya'ya tek galibiyeti 71 yıl önce geldi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın İspanya ile karşılaşacak Türkiye, son Avrupa şampiyonu karşısında tarihteki tek galibiyetini 71 yıl önce aldı.

A Milli Futbol Takımı, İspanya ile yaptığı 11 maçta sadece bir kez galip geldi. Milliler, 1954 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibini 14 Mart 1954 tarihinde İstanbul'da 1-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekip, bu maçın ardından rakibiyle oynadığı 8 müsabakayı da kazanamadı, 5'ini yitirdi, 3'ünde berabere kaldı. Türkiye ayrıca, son 7 randevuda rakibine sadece bir gol atabildi.

9 YIL SONRA KARŞI KARŞIYA

Türkiye ile İspanya, yarın 12. kez karşı karşıya gelecek.

Türk Milli Takımı, son Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kaldıran rakibiyle geçmişte yaptığı 11 maçtan sadece birini kazanırken, 6 kez rakibine yenildi, 4 kez de berabere kaldı.

Avrupa Şampiyonası'nda 1'i, 5'i Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 3'ü de özel 11 maçta 5 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 17 gol gördü.

Türkiye ile İspanya son olarak 17 Haziran 2016 tarihinde karşılaştı. Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki grup maçını İspanya 3-0 kazandı. İspanya'nın gollerinden 2'sini Alvaro Morata ve birini Nolito attı.

RAKİBİNİ KURAYLA SAF DIŞI BIRAKTI

A Milli Futbol Takımı, 1954'te ilk kez katıldığı FIFA Dünya Kupası'na, İspanya'yı kura atışında saf dışı bırakarak gitti.

İsviçre'de düzenlenecek finaller öncesi elemelerde İspanya'ya ilk maçta deplasmanda 4-1 yenilen Türkiye, ikinci müsabakayı evinde 1-0 kazandı.

O zamanki statü gereği iki takım tarafsız saha olarak belirlenen İtalya'nın başkenti Roma'da bir kez daha karşı karşıya geldi.

Bu müsabaka da 2-2 sonuçlanınca, finallere gidecek ekip kura sonucu belirlendi. Luigi Franco Gemma adlı bir İtalyan çocuğun yaptığı kura çekimi sonucu, Türkiye finallere katılma hakkını elde etti.