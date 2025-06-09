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UEFA Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz

UEFA Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz, normal süresi ve uzatma bölümleri 2-2 sona eren maçta İspanya'yı penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup ederek şampiyon oldu. Portekiz daha önce de 2019 yılında bu kupayı müzesine götürmüştü.