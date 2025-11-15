Uğurcan Çakır'dan İspanya sözleri! İddiamız büyük

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti.

Milli takımda kalecimiz Uğurcan Çakır, Bulgaristan galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÜZÜLDÜK"

Uğurcan Çakır, sözlerine "Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Çok üzüldük. Bugün burada işimiz futbol. İşimizi yapmak zorundayız, ne durumda olursak olalım. Onun için buradayız." diyerek başladı.

"BULGARİSTAN BENCE İYİ MÜCADELE ETTİ"

Mücadeleyi değerlendiren Çakır, "Aslında ilk yarı 30 dakika fena oynamadık. Kontrol tamamen bizdeydi. 45'e kadar biraz düştük. İçeri girince İspanya'nın 3-0 önde olduğunu öğrendik. Biraz daha stabil oynayıp 2-0 kazanmak istedik. 90 dakika kontrol bizdeydi ama Bulgaristan iyi mücadele etti, 1 topları direkten döndü. Çok şükür... Bulgaristan bence iyi mücadele etti. Ümitlerimiz vardı. Gürcistan puan alabilir diye bekliyorduk. İlk yarı 3-0 önde olunca onlar, ümitlerimiz suya düştü. Bu galibiyeti hak ettik. Ülkemize armağan olsun. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Güzel ülkemizin başı sağ olsun." dedi.

"İDDİAMIZ BÜYÜK"

İspanya maçıyla ilgili konuşan Uğurcan, "İspanya maçında iddiamız olmasa da büyük bir maç, iddiamız büyük. İlk maçta kötü oynadık, ağır yenilgi aldık. Bizi kendimize getirdi. Dersler aldık. O maçta bir 3 puan kaybettik. Grupta hedefimiz ikincilikti. İspanya, dünyanın en iyi takımı ve kupanın favorisi. Gerçekçi olmak lazım. 12 puan. O maç dışında kaybetmedik. İlk maçın derslerinden yararlanıp ülkemizi mutlu etmek istiyoruz. Her şey bunun için..." diyerek sözlerini noktaladı.