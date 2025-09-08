Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile karşılaşacak

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında, yarın Trabzon'da Hırvatistan'ı konuk edecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Kazakistan Futbol Federasyonu'ndan Bulat Sariyev'in düdük çalacağı müsabakada Sariyev'in yardımcılıklarını Sergei Vassyutin ve Yuriy Tikhonyuk üstlenecek.

RAKİPLER

Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki ay-yıldızlılar, grupta Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele edecek.

ADAY KADRO

Millilerin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Mehmet Erdoğan (Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (Konyaspor), Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın (Galatasaray), Furkan Demir (SK Rapid Wien), Ayberk Karapo, Ada İbik (Manisa FK), Yasin Özcan (RSC Anderlecht), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Hamza Güreler (Başakşehir FK), Emirhan Başyiğit (Sivasspor), Barış Kalaycı (Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Brentford FC), Baran Ali Gezek (Kayserispor), Emirhan İlkhan (Torino FC), İzzet Çelik (Alanyaspor), Cihan Çanak (Trabzonspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Antalyaspor), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK)