Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı

Sakaryaspor'da oynayan Emre Demir'in yerine Suudi Arabistan ekibi Al Akhdoud forması giyen Burak İnce, Ümit Milli Futbol Takımı'nda aday kadroya dahil edildi.

Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 13.11.2025 17:47
UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında yarın Ukrayna'yı konuk edecek Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Sakaryaspor'da oynayan Emre Demir, sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkartıldı.

BURAK İNCE ALINDI

Emre Demir'in yerine Suudi Arabistan ekibi Al Akhdoud forması giyen Burak İnce, aday kadroya dahil edildi.

