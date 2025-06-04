Ümit Milli Futbol Takımı'nın Karadağ maçı, ücretsiz olacak

AA & Ensonhaber
Ümit Milli Futbol Takımı ile Karadağ yarın saat 20.00'de hazırlık maçında karşılaşacak.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı futbolseverler ücretsiz olarak takip edebilecek.
"UYGULAMADAN BİLETLERİNİ ALABİLECEKLERDİR"
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, internet üzerinden www.passo.com.tr ile passo mobil uygulamadan biletlerini alabileceklerdir.
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