Victor Osimhen sahneye çıktı, Nijerya çeyrek finale yükseldi

- Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'nda Mozambik'i 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
- Galatasaraylı Victor Osimhen, attığı iki golle takımına önemli katkı sağladı.
- Nijerya, çeyrek finalde Cezayir - Demokratik Kongo eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Nijerya ile Mozambik karşı karşıya geldi.
Complexe Sportif de Fes’de TSİ 22.00’de oynanan mücadelede Kamerunlu hakem Abdou Abdel Mefire düdük çaldı.
Karşılaşmanın büyük bölümünde rakibine üstünlük kuran Nijerya, sahadan 4-0’lık skorla galip ayrıldı.
OSIMHEN İKİ GOL ATTI
Nijerya’ya galibiyeti getiren golleri 20’nci dakikada Ademola Lookman, 25’inci ve 47’nci dakikada Victor Osimhen ile 75’inci dakikada Akor Adams kaydetti.
OSIMHEN, NDIDI VE ONUACHU OYNADI
Nijerya’da karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Galatasaraylı Victor Osimhen 68 dakika ve Beşiktaşlı Wilfred Ndidi 83 dakika süre alırken, Trabzonsporlu Paul Onuachu ise yedek soyunduğu maçta 86’ncı dakikada oyuna dahil oldu.
NİJERYA RAKİBİNİ BEKLİYOR
Bu sonucun ardından Nijerya, adını çeyrek finale yazdırdı.
Mozambik ise turnuvaya veda etti. Nijerya, çeyrek finalde Cezayir - Demokratik Kongo eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.