Vincenzo Montella, Al Hilal'i ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçları öncesindeki kulüp ziyaretleri kapsamında Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'i ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Montella, takımın İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi ve milli futbolcu Yusuf Akçiçek'le bir araya geldi.

FORMA SETİ HEDİYESİ

Al Hilal takımın antrenmanını izleyen Vincenzo Montella'ya Inzaghi ve Yusuf Akçiçek tarafından forma seti hediye edildi.

POLINO EŞLİK ETTİ

Montella'ya ziyaretinde A Milli Futbol Takımı Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino da eşlik etti.