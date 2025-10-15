Vincenzo Montella: Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4’üncü maçında Gürcistan’ı 4-1 mağlup etti.

Milliler bu sonuçla puanını 9’a yükseltirken, Gürcistan ise 3 puanda kaldı.

Maçın ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, önemli açıklamalarda bulundu.

"İKİNCİ YARIYI DAHA AZ BEĞENDİM"

Montella, sözlerine şöyle başladı:

Çok memnunum kazandığımız için, çok gururluyum. İlk yarıda çok iyi başladık, çok agresif başladık, rakibe alan vermedik. Sonrasında biraz skor rahatlayınca, ikinci yarıyı daha az beğendim. Daha fazla koşmak zorunda kaldık. İstediğimiz bir tablo olmadı ikinci yarıda ama genel olarak bakınca kazanmak önemli.

"1 PUAN MEMNUN EDİYOR ARTIK"

1 puanın yettiğini söyleyen Montella, şunları dedi:

Play-off yolunda 1 puan bizi memnun ediyor artık. Yolumuza emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz.

"İNANILMAZ BİR PERFORMANS"

Montella, sözlerine şöyle devam etti:

İki maçta çok önemli goller attık. Bugün yediğimiz golden biraz rahatsızım ama genel olarak tablodan çok memnunum. Futbolcularımız inanılmaz bir performans gösterdi.

"DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK İSTİYORUZ"

A Milli Takım'da en fazla galibiyet alan teknik direktörlerden biri olması hakkında Montella, şunları dedi:

Bu bilgiyi geçen hafta öğrendim. Ben genelde istatistiklere sonradan bakmayı seviyorum, çok konsantre olmuyorum. Futbolcularımıza tekrar teşekkür ediyorum. İnanılmaz çalışkan bir grupla birlikteyiz. Kendi görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Umarım elimizden geleni yaptıktan sonra oraya gideriz hep birlikte.

"DURAN TOPLARA ÇALIŞIYORUZ"

Montella ayrıca, şunları dedi:

Duran toplar konusunda çalışıyoruz. Hakan Balta hoca ile çok fazla kafa yoruyoruz. Futbolda kaliteli ayaklarınız olduğunuzda, kaliteli kafa topuna çıkan oyuncular olduğunda bunu başarmak insanı mutlu ediyor. Çalıştığımız bir konu. Modern futbolda artık duran toplardan da sonuca gidebiliyorsunuz. O yüzden çok önemli bir konu bizim için.

"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET OLDU"

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İstedikleri sonuçları alarak yollarına devam etmek istediklerini belirten Vincenzo Montella, şu sözleri kullandı:

Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. İki maçta da iyi performans sergileyen oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Bu maçın sonuna kadar müthiş bir mücadele verdiler. İstediğimiz sonucu aldık. İlk dakikadan itibaren hırslarını ve takım ruhlarını sahaya yansıttılar. Böyle bir galibiyet almak ayrıca mutlu etti. İki maçta da hırslarını sahaya yansıttıkları için oyuncularıma teşekkür ederim. Matematiksel olarak 1 puanımız kaldı gibi gözüküyor. İstediğimiz sonuçları alarak hayallerimize doğru yürümek istiyoruz.

"BAZEN MAÇLARI DURAN TOPLARLA ÇÖZEBİLİYORSUNUZ"

Duran toplara her zaman çalıştıklarına dikkat çeken Montella, şunları dedi:

Her zaman çalışıyoruz. Bu görevi en iyi şekilde yoğun çalışarak Hakan Balta hocamız yapıyor. Diğer teknik ekipteki arkadaşlarımızla birlikte… Bundan faydalandığımız için çok mutluyum. İyi ayaklara ve iyi kafaya çıkan oyunculara sahip olduğunuzda bu tablo ortaya çıkabiliyor. Bazen maçları duran toplarla çözebiliyorsunuz. O yüzden her zaman çalışmalarımızda duran toplar var.

"NE KADAR ULTRA OFANSİF BİR TAKIM OLDUĞUMUZ GÖRÜLDÜ"

Gürcistan karşısında ilk yarıda maçı bitirmenin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Montella, şu ifadeleri kullandı:

Eleştirilerin işimizin bir parçası olduğunu biliyorum. Etkilenmemek en önemli konu. Ben hiçbir zaman etkilenmiyorum. Görevimi en iyi şekilde, takımımız için en iyisi neyse onu yapmaya çalışıyorum. Forvetsiz olduğumuz için eleştiriler oldu. Son iki maçın sonunda ne kadar ultra ofansif bir takım olduğumuz görüldü. Bu akşam da böyle zorlu bir rakibe karşı ilk yarıda maçı bitirebilmek beni mutlu etti. Bizim bir hayalimiz var; Dünya Kupası’na gitmek. Milletimize bu hayali yaşatmak çok isteriz. Ne yapmamız gerekiyorsa hazırız.

"PLAY-OFF’A VARMAK ÜZEREYİZ"

Play-Off’u garantilemeye matematiksel olarak 1 puan kaldığına değinen İtalyan teknik adam, şu sözleri sarf etti:

Play-Off’a varmak üzereyiz. Matematiksel olarak 1 puan kaldı. Futbolda matematiği tamamlamayınca ifade bulamıyoruz. Biz en çok puanı toplamak istiyoruz. Son maça eksi 2 farklı skorla giderek, farklı bir hayalle Dünya Kupası’na gitmek isteriz. Bizim Dünya Kupası’na gittiğimizi düşününün. O anıyı orada oyuncularımızla yaşamak çok isterim. Play-Off’lara gidersek çok önemli maçlar olacak.

"AİLE ORTAMI VAR"

İspanya karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyetin ardından takımın nasıl toparlandığının sorulması üzerine Vincenzo Montella, şu cevabı verdi:

Gerçekten inanılmaz bir gruba sahibiz. Bunu her seferinde söylüyoruz. Aile ortamı var. Bu birliktelikten böyle reaksiyonlar çıkabiliyoruz. O mağlubiyetten sonra hepimiz tekrar toparlamamız gerekiyordu. Oyuncularımız iyi çalıştılar. Federasyondaki her birim çok çalışıyor. Bu beni gururlandırıyor.

"İNANILMAZ BİR TARAFTAR VARDI"

Kocaeli’deki taraftardan övgüyle bahseden Montella, şunları dedi:

İnanılmaz bir taraftar vardı, inanılmaz bir atmosfer vardı. Sonuna kadar onları arkamızda hissettik. Bu tarz gecelerde bu tarz taraftar grubuyla olmak mutlu ediyor. Taraftarın yaptığımız işi benimsemesi bizi mutlu ediyor.

"SEVGİ ORTAMI BİZİ MUTLU ETTİ VE GÜÇ KATTI"

Merih Demiral’ın 2 gol atması hakkında da konuşan Montella, şu şekilde konuştu:

Aslında kazanmamız için her şey vardı bu akşam. Merih, 2 gol attığı için çok mutluyum. Keşke Kerem de atabilseydi daha da mutlu olurduk. Bu sevgi yağmurundan sonra insan tekrar buraya gelmek isteyecektir. Sevgi ortamı bizi mutlu etti ve güç kattı.

"YABANCI OLARAK HİSSETMİYORUM"

Kendisini Türkiye’de yabancı hissetmediğini ve bu kültüre yakın bir kültürün olduğu bir bölgede büyüdüğünü dile getiren Montella, şu şekilde konuştu:

Tabii ki bu ülkede olduğum, bu mantaliteye kendimi yakın hissettiğim için yabancı olarak hissetmiyorum. Ben Napoli dışında ufak bir kasabada büyüdüm. Hemen hemen aynı kültüre yakın bir yerde büyüdüm. Biz çok çalışkan ve görevleri uygulayan bir gruba sahibiz. Futbolcularımız özverili şekilde çalışıyor. Bugün attığımız ilk golü antrenmanda çalışmıştık. İçeriden bu tarz başarıları görünce mutlu oluyorum ve buralı hissediyorum.

"BU BİRLİKTELİĞE KİMSENİN ZARAR VERMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Vincezo Montella sözlerini şu ifadelerle noktaladı: