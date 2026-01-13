Abone ol: Google News

Jaylon Brown, Aliağa Petkimspor’da

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li basketbolcu Jaylon Brown’u renklerine bağladı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 13.01.2026 09:48
  • Aliağa Petkimspor, ABD'li oyuncu Jaylon Brown'u transfer etti.
  • 31 yaşındaki şutör guard, yeni sezonda takımda yer alacak.
  • Kulüp, transferi resmi açıklama ile duyurdu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Aliağa Petkimspor, 31 yaşındaki şutör guard Jaylon Brown kadrosuna kattığını duyurdu.

HEDEFE YOLCULUK İÇİN ARAMIZA KATILDI

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce ligimizde Bursaspor ve Karşıyaka formalarını giymiş Jaylon Brown, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı."

