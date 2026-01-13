Jaylon Brown, Aliağa Petkimspor’da

- Aliağa Petkimspor, ABD'li oyuncu Jaylon Brown'u transfer etti.
- 31 yaşındaki şutör guard, yeni sezonda takımda yer alacak.
- Kulüp, transferi resmi açıklama ile duyurdu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Aliağa Petkimspor, 31 yaşındaki şutör guard Jaylon Brown kadrosuna kattığını duyurdu.
HEDEFE YOLCULUK İÇİN ARAMIZA KATILDI
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Daha önce ligimizde Bursaspor ve Karşıyaka formalarını giymiş Jaylon Brown, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı."