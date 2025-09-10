Wilfred Ndidi, maç öncesi yere düştü

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu 8. maçında, Güney Afrika ile Nijerya karşılaştı.

Güney Afrika'nın ev sahipliğinde oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

MAÇ ÖNCESİ YERE DÜŞTÜ

Bu kritik maçın öncesinde ise Beşiktaş'ın Leicester City'den 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi, talihsizlik yaşadı.

Ndidi ve Moses Simon, tünel zemininin azizliğine uğrayıp yere düştü. İki futbolcu daha sonra ise kendilerine güldü.

SEDYEYLE KENARA GELDİ

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Ndidi, 70. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi ve kenara alındı.

Sakatlık sonrası ilk müdahale sahada yapılırken, Nijeryalı yıldızın durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.