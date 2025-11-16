Alp Aksoy: Hedefim ilk Türk Formula 1 pilotu olmak

Türkiye'yi yurt dışında temsil eden en genç sporcu olan ve 9 yaşında "milli sporcu" ünvanı alan Alp Aksoy, birçok Formula 1 pilotunu yetiştiren Prema Racing ile anlaşarak yarış kariyerine emin adımlarla devam ediyor.

Küçük yaşlardan itibaren Türkiye Karting Şampiyonası'ndan WSK Super Master Series'e, CEE Avrupa Şampiyonası'ndan FIA Karting Dünya Şampiyonası'na kadar pek çok prestijli seride podyuma çıkan Alp Aksoy, 2026 sezonunda Prema Racing ile Formula 4'te yarışmaya hazırlanıyor.

"UZUN VADELİ HEDEFLERİM 2030'DA İLK TÜRK FORMULA 1 PİLOTU OLMAK"

Türkiye'nin Formula Pilotu Alp Aksoy, İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen basın toplantısında kariyerine ve hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

2030'da ilk Türk Formula 1 pilotu olmayı hedeflediğinin altını çizerek sözlerine başlayan Aksoy, "Kısa vadeli hedeflerim Formula 4'te 2026 senesinde İtalya'da şampiyon olmak. Uzun vadeli hedeflerim ise 2030'da ilk Türk Formula 1 pilotu olmak. Bunun için çok çalışıyorum ve olacağım." ifadelerini kullandı.

"10 SENEDİR KARTRİNGDE YURT DIŞINDA YARIŞIYORUM"

Baskı altında çalışmaya alışık olduğunu belirten Alp Aksoy, örnek aldığı Formula pilotunun Michael Schumacher olduğunu dile getirdi.

Aksoy, "10 senedir kartingde yurt dışında yarışıyorum. Baskı altında sakin kalmaya çalışıyorum ve en doğru kararı vermeye çalışıyorum. Bunları yapınca da her şey olumlu gidiyor." diye konuştu.

"DÜNYANIN EN İYİ FORMULA TAKIMLARINDAN BİRİ"

Prema Racing'in profesyonel bir takım olduğunu vurgulayan milli sporcu, "Dünyanın en iyi formula takımlarından biri. Özellikle mühendislerle data odasında çok güzel vakit geçiriyoruz. Onlara en iyi geri bildirimi veriyorum. Onlar da arabayı bana göre ayarlamaya çalışıp en iyi performansı göstermeye çalışıyoruz. Bir sonraki yarışımız 2 hafta sonra. Neler olacağını göreceğiz." dedi.

"ÇOK PROFESYONEL"

2007-2015 yılları arasında Scuderia Ferrari'nin Baş Pist Mühendisi olarak görev yapan İtalyan mühendis Luca Baldisserri ile çalışmanın çok iyi olduğunu aktaran Alp Aksoy, "Çok profesyonel. Her şeye çok farklı bakıyor. Datalara da çok farklı bakıyor. Benim neyi yanlış yaptığımı görüp bana söylüyor. Formula 4'te hızlı olmamda bana en çok yardımcı olan kişi." şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'DA KAZANMAK BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR GURUR OLUR"

Kariyerine dair planlamalarını da paylaşan 15 yaşındaki sürücü, "2026 senesinde Formula 4'ü kazanıp, 2027'de Formula 3'te İstanbul'da kazanmak benim için çok büyük bir gurur olur. İstiklal Marşımızı okutmak daha da güzel olur." dedi.

"AİLEM BANA HEP DESTEK OLDU"

10 senedir bu sporu yaptığının altını çizen Alp Aksoy, "Ailem bana hep destek oldu. Hep benimle birlikte yarışlara geldiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Her gün çok çalışıyorum. Simülatör, spor, refleks. Beslenmeme de dikkat etmeye çalışıyorum. Her gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Geliştirmeye de devam edeceğim. Arkamdan yürüyen çok fazla kişi var. Ne mutlu bana, benim yolumdan ilerliyorlar. Benim önerim, eğer başlarlarsa hiçbir zaman bırakmasınlar ve çok çalışsınlar." açıklamasını yaptı.

"VİZYONER BİR BAKIŞ AÇISIYLA PLANLAMAK İSTEDİM"

Alp'le 7 yaşındayken çalışmaya başladıklarını, son 8 yıldır da antrenörü olduğunu söyleyen eski milli sporcu ve antrenör Emir Kalafatoğlu, "Alp'in kariyer planını çizerken Türkiye'de daha önce yapılmamış vizyoner bir bakış açısıyla planlamak istedim. Alp inanılmaz bir başarıya imza atarak yarıştığı her kategoride ayrı ayrı uluslararası alanda en üst seviyede podyuma çıkmayı başardı. Oldukça zorlu bir kabul sürecinden geçtik. Bu süreç tam 6 ay sürdü. Prema bizi 4 farklı pistte 8 gün boyunca test etti. Bunun yanı sıra mental ve simülatör testleri, pistte ve pist dışında davranış ve data testlerine tabi tuttu. Alp bunların hepsini başarıyla geçerek kontrata adını yazdırmayı başardı. Prema Racing şu anda Formula 1'deki 20 pilotun 7'sini yetiştirmiş bir takım. Yani emin ellerdeyiz, doğru adımları atıyoruz. Şimdi sorumluluklarımız ve hedeflerimiz çok daha büyük. O yüzden çok daha fazla çalışacağız. Alp'in karakteri, yeteneği ve çalışkanlığı doğrultusunda büyük başarılar elde edeceğine eminim. Artık Alp sadece benim değil hepimizin pilotu." ifadelerini kullandı.

"SEZONUMUZ 2 HAFTA SONRA BAŞLIYOR"

2025 ve 2026 yıllarında 4 farklı seride mücadele edeceklerini aktaran Kalafatoğlu, "Sezonumuz 2 hafta sonra başlıyor. İkinci serimiz ocak ayında başlayacak. Ana serimiz 2026 İtalya Formula 4 Şampiyonası. Bu şampiyona da Formula 4 şampiyonaları arasındaki en zor şampiyona. Sözleşmemiz 1+1 şeklinde. Hedeflerimiz çok büyük. Formula 4'ten sonra şampiyon olup Formula 3'e geçmek istiyoruz. 2027'de İstanbul'da İstiklal Marşımızı İstanbul Park'ta okutmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"BÖYLE GENÇLERİ BULMAK KOLAY DEĞİL"

Çalıştırdığı pilotları her anlamda hazırlamaya özen gösterdiğini anlatan Prema Yarış Takımı'nın Kurucusu Angelo Rosin ise şu ifadeleri kullandı:

Yaklaşık 2 ay önce Formula 4'te yarışmaya başladık. Kartingten Formula 4'e geçmek öyle göründüğü kadar kolay bir şey değil. Aralarında önemli farklar var. Çalıştırdığım pilotları her anlamda hazırlamaya özen gösteriyorum. Alp'i çok hızlı ve etkili buluyorum. Günümüzde gençlerin bu tip karakteristik özelliklere sahip olması da kolay değil. Böyle gençleri bulmak kolay değil.

"BU BİR EKİP İŞİ"

Prema olarak pilot seçimini yaparken çok dikkat ettiklerini sözlerine ekleyen Rosin, "Bu sadece benim yaptığım bir iş değil, bu bir ekip işi. Bütün ekibimizden destek alıyoruz. Genç pilotları keşfetme aşamasında onların yaklaşımına bakıyoruz. Aynı zamanda kendilerinin yeteneklerini de göz önünde bulunduruyoruz. Teknik bakımdan da nasıl bir yaklaşımda bulunduklarını değerlendiriyoruz." dedi.