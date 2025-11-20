Alp Aksoy: Michael Schumacher'e benzediğimi düşünüyorum

Türkiye'yi yurtdışında temsil eden en genç sporcu olan ve 9 yaşında "milli sporcu" ünvanını alan Alp Aksoy, birçok Formula 1 pilotunu yetiştiren Prema Racing ile anlaşarak kariyerinde önemli bir adım attı.

2026 sezonunda Prema Racing ile Formula 4'te yarışmaya hazırlanan 15 yaşındaki Alp Aksoy, kariyerine ve Formula 4 hazırlıklarına dair İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

İki hafta sonra Dubai'de ilk yarışına çıkacağını söyleyen Alp Aksoy, "Çok heyecanlıyım. İki hafta sonra Dubai'de ilk yarışım var. Şu anda çok hazırlıklıyız. 20'ye yakın test günü yaptık. İki hafta sonra ne yapacağımızı göreceğiz. Şu anda her şey pozitif görünüyor." ifadelerini kullandı.

"İLK YARIŞIMI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Pistte kendini güçlü gördüğü yönlerini de paylaşan 15 yaşındaki sürücü, "Dubai'deki ilk yarışımı sabırsızlıkla bekliyorum. Pistte kendimi en güçlü hissettiğim yanım hızım. İlk test günümden beri hızlıydım. Prema da bana hızlı olmamda çok yardımcı oldu. Her şey şu anda hem benim için hem de takım için pozitif gidiyor." diye konuştu.

"BÜTÜN TÜRKİYE ARKAMDA"

Genç yaşına rağmen üzerindeki baskının kendisini motive ettiğini vurgulayan Alp, "Çünkü bütün Türkiye arkamda ve benden beklentileri var. Bu benim için çok iyi bir şey. Kendimi güçlü hissediyorum. Arkamda çok büyük bir baskı var, bana inanıyorlar. Ben de bu baskıyı üstüme alıp her gün çok çalışıyorum ve çalışmaya devam edeceğim. Ve bence iyi sonuçlar olacak." cümlelerine yer verdi.

"ÖRNEK ALDIĞIM İSİM SCHUMACHER"

2007-2015 yılları arasında Scuderia Ferrari'nin Baş Pist Mühendisi olarak görev yapan İtalyan mühendis Luca Baldisserri ile çalışmanın kendisine çok büyük bir katkı sağladığını belirten Alp Aksoy, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Örnek aldığım isim Michael Schumacher. Onun da özellikle mühendisi Luca Baldisserri bana hızlı olmamda çok yardımcı oldu. Datalara bakmamda çok yardımcı oldu. Bana hatalarımı söyledi. Ben de hatalarımdan ders çıkarıp hızlandım.

"SCHUMACHER'E BENZEDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Kazandığı 7 dünya şampiyonluğu ile Formula 1 tarihinin en iyi pilotlarından biri olarak gösterilen Alman sürücü Michael Schumacher'e birçok yönden benzediğini aktaran Alp, "Schumacher çok hırslı ve hiçbir zaman bırakmıyor. Çok yetenekli ve çok çalışıyor. Piste en erken gelip en geç çıkıyor. Ben de ona benzediğimi düşünüyorum." şeklinde konuştu.