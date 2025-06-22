Ayhancan Güven, Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda ikinci oldu

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven'in yanı sıra Fransız Kevin Estre ve Avusturyalı Thomas Preining'in pilot koltuğunda oturduğu Manthey EMA takımı, Almanya'nın Nürburg kasabındaki Kıtalararası GT Challenge serisinin 2. ayağı mücadelesinde piste çıktı.

2. OLDU

Manthey EMA'nın 911 numaralı otomobili finişi 1. sırada geçti ancak bitime 3 saat 39 dakika kala yaşanan olaydan dolayı 1 dakika 40 saniye ceza alan takım, yarışı 2. tamamladı.

Ceza, Estre'nin Aston Martin aracına tur bindirirken rakibinin spin atmasına neden olduğu için verildi.

İLK KEZ PODYUMDA

Sezonun ilk ayağı Bathurst 12 Saat Yarışı'nda 6. olan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, bu sezon ilk kez podyuma çıktı.