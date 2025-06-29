Ayhancan Güven'in aracı, Spa 24 Saat Yarışı'nı tamamlayamadı

GT Dünya Challenge Avrupa Dayanıklılık Kupası'nın 5. ayağı Spa 24 Saat Yarışı'nda heyecan yaşandı.

Belçika'nın Stavelot kasabasındaki Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenen mücadele, Ayhancan Güven'in yanı sıra Avusturyalı Klaus Bachler ve Laurin Heinrich'in kullandığı Schumaher CLRT takımının 22 numaralı otomobili için kısa sürdü.

YARIŞ DIŞINDA KALDILAR

Aracın direksiyonundaki Heinrich, yakın takipte olduğu için viraj dışında yavaşlayan başka bir aracı fark etmedi ve arkadan çarptı.

Schumaher CLRT böylece henüz 2'nci saat içinde yarış dışı kaldı.