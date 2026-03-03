Ayhancan Güven'in de katılacağı Katar'daki yarış güvenlik gerekçesiyle ertelendi

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven’in de yarışacağı Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın (WEC) Katar’da yapılması planlanan sezonun ilk ayağı, güvenlik gerekçesiyle ertelendi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, "26-28 Mart tarihlerinde 2026 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın açılış ayağı olarak planlanan Katar'daki yarış, yılın ilerleyen dönemlerine ertelendi." bilgisi paylaşıldı.

"ETKİNLİĞİN ERTELENMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR"

Açıklamada, "FIA WEC yönetimi, Orta Doğu'daki mevcut ve gelişen jeopolitik durum ışığında Katar Motor ve Motosiklet Federasyonu (QMMF) ile sürekli diyalog halinde olmuştur. Yarışmacıların, personelin ve taraftarların güvenliği son derece önemli olduğundan 26-28 Mart tarihlerinde yapılması planlanan etkinliğin ertelenmesine karar verilmiştir." denildi.

İLK YARIŞ İTALYA'DA

Bu erteleme sonrasında sezonun ilk yarışının, 17-19 Nisan tarihlerinde İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde düzenleneceği bildirildi.