Fenerbahçe, Aras Kargo karşısında zorlanmadı

Voleybol Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe, Aras Kargo'yu 3-0 yendi.
Voleybol Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe ile Aras Kargo karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.
Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla organizasyonda Dörtlü Final'e yükseldi.
73 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Ebru Kaya, Uğur Ateş
Fenerbahçe: Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Melissa Vargas (Gizem Örge, Sude Hacımustafaoğlu, Ghani)
Aras Kargo: İrem Çor, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Hazal Selin Uygur, Defne Başyolcu)
Setler: 25-23, 25-21, 25-16
Süre: 73 dakika (25, 26, 22)
