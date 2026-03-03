Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Aras Kargo karşısında zorlanmadı

Fenerbahçe, Aras Kargo karşısında zorlanmadı
Voleybol Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe, Aras Kargo'yu 3-0 yendi.

Voleybol Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe ile Aras Kargo karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla organizasyonda Dörtlü Final'e yükseldi.

73 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Ebru Kaya, Uğur Ateş

Fenerbahçe: Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Melissa Vargas (Gizem Örge, Sude Hacımustafaoğlu, Ghani)

Aras Kargo: İrem Çor, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Hazal Selin Uygur, Defne Başyolcu)

Setler: 25-23, 25-21, 25-16

Süre: 73 dakika (25, 26, 22)

