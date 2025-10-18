Can Öncü, İspanya'da ilk yarışta 3. olarak podyuma çıktı Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 12. ve son etabının ilk yarışında 3. olarak podyum sevinci yaşadı.

Göster Hızlı Özet Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya etabındaki ilk yarışta 3. olarak podyuma çıktı.

Rakiplerinin ceza almasıyla 3. sırayı elde eden Öncü, genel klasmanda ikinciliği garantiledi.

İtalyan Stefano Manzi birinci, İspanyol Jeremy Alcoba ise ikinci sırada yarışı tamamladı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 12. ve son etabının ilk yarışı, İspanya'daki 4,423 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde koşuldu. Jerez'de 17 turluk ilk yarışa 2. cepten başlayan Can Öncü, önündeki rakiplerinin ceza almasıyla 3. olmayı başardı. Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu da Yamaha BLU CRU Evan Bros Takımı adına mücadele eden Can'ın yarışını pistteki ekranlardan izledi. MANZI BİRİNCİ OLDU İtalyan motosikletçi Stefano Manzi yarışı birinci, İspanyol Jeremy Alcoba da ikinci sırada tamamladı. Stefano Manzi, geçen hafta genel klasmanda yeterli puana ulaşarak 2025 Dünya Supersport Şampiyonası'nda şampiyonluğunu ilan etmişti. İKİNCİLİĞİ GARANTİLEMİŞTİ Milli motosikletçi Can Öncü de Dünya Supersport Şampiyonası'nda geçen hafta genel klasmanda yeterli puana ulaşarak ikinciliği garantilemişti. Genel klasmanda Stefano Manzi 450 puanla birinci, Can Öncü 359 puanla ikinci, İngiliz Tom Booth-Amos da 242 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Dünya Supersport Şampiyonası'nda sporcular, yarın TSİ 16.30'da sezonun son ana yarışında mücadele verecek. Eshspor Haberleri Sergen Yalçın'dan maç sonu yorumu: Kabul edilebilir değil

