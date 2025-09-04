Dünya Motokros Şampiyonası'na olan ilgi memnun ediyor

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Dünya Motokros Şampiyonası'na ilgiyi artırarak, devamlılığı sağlamak istediklerini söyledi.

Vefa, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da 3 Eylül'de NG Afyon Motofest ile başlayıp, hafta sonu motokros yarışlarıyla devam edecek şampiyona için bu yıl çok farklı bir ortam sunacaklarını belirtti.

"EN İYİ ŞEKİLDE ANI BIRAKMAK İSTİYORUZ"

Herkesin büyük çabayla stantlarını hazırlamaya çalıştığını anlatan Vefa, şunları dedi:

Bölge halkına en iyi şekilde anı bırakmak istiyoruz. Bu anının en başında da motokros yarışı geliyor. İlk yıllarda katılan yarışçımız yoktu. Bu 8. yıl, 8 yıl sonra 8 çocuğumuz yarışmada yer aldı.

"BÜTÜN ARZUMUZ DEVAMLILIĞI SAĞLAMAK"

Vefa, bu ilginin kendilerini tetiklediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Bütün arzumuz devamlılığı sağlamak. Bir spor adına çaba içindeyiz. Bölge halkı çok ilgili ve yardım etmeyi seviyor. Bir şeyin en iyisini yapma peşindeyiz. Etkinlik, çok ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıl 3 gün içinde şampiyonayı ve festivali 100 bin kişi ziyaret etti. Hiç küçümsenecek rakam değil.

"BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK GURUR"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, Motofest'e yine çok coşkulu, çok güzel hazırlandıklarını dile getirdi.

Bu yıl sanatçılarla herkesin güzel vakit geçireceğini anlatan Baysan, şunları kaydetti: