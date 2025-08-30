Formula 1 Hollanda Grand Prix'sinde pole pozisyonu Oscar Piastri'nin!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. etabı Hollanda Grand Prix'sine McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, ilk sıradan başlayacak.

Hollanda'nın Zandvoort kentindeki 4,2 kilometrelik pistte 72 tur üzerinden gerçekleştirilecek etabın sıralama turlarında 1 dakika 08.662 saniyelik derece elde eden Piastri, ilk cebe yerleşti.

YARIŞ YARIN GERÇEKLEŞECEK

Piastri'nin 0.012 saniye arkasında takım arkadaşı Büyük Britanyalı sürücü Lando Norris ikinci, 0.263 saniye gerisinde son şampiyon Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise üçüncü sırayı aldı.

Hollanda Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

EN ÇOK YARIŞI PIASTRI KAZANDI

Sezonda şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri 6, Lando Norris 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 2, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor.