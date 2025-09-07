Formula 1 İtalya Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı İtalya'da gerçekleşti.

İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, 53 tur üzerinden gerçekleştirildi.

ZİRVE VERSTAPPEN'İN

Pole pozisyonundan başladığı yarışı 1 saat 13 dakika 24.325 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, bu sezon üçüncü galibiyetini elde etti.

McLaren pilotu Lando Norris, Verstappen'in 19.207 saniye gerisinde ikinci, takım arkadaşı Oscar Piastri ise 21.351 saniye farkla üçüncü oldu.

Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton ise damalı bayrağı 4 ve 6. sıralarda gördü.

SIRADAKİ YARIŞ AZERBAYCAN'DA

Sezonun 17. yarışı, Azerbaycan Grand Prix'si 21 Eylül Pazar günü koşulacak.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI

Pilotlar

1. Oscar Piastri (Avustralya): 324

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 293

3. Max Verstappen (Hollanda): 230

4. George Russell (Büyük Britanya): 194

5. Charles Leclerc (Monako): 163

Takımlar

1. McLaren: 617

2. Ferrari: 280

3. Mercedes: 260

4. Red Bull Racing: 239

5. Williams: 86