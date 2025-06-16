Formula 1 Kanada Grand Prix'sinin galibi George Russell

AA & Ensonhaber

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 10. yarışı olan Kanada Grand Prix'sinde yaşandı.

Montreal kentindeki 4,3 kilometrelik Gilles-Villeneuve Pisti'nde düzenlenen yarış, 70 tur üzerinden yapıldı.

SEZONUN İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Pole pozisyonunda başladığı yarışı 1 saat 31 dakika 52.688 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell, sezonun ilk galibiyetini elde etti.

McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris, bitime 3 tur kala takım arkadaşı Oscar Piastri'yi geçmeye çalışırken duvara çarparak yarış dışı kaldı. Norris'in kazasının ardından yarış, güvenlik aracı eşliğinde sona erdi.

SIRADAKİ YARIŞ AVUSTURYA'DA

Hollandalı Max Verstappen (Red Bull), liderin 0.228 saniye gerisinde ikinci, İtalyan Kimi Antonelli ise takım arkadaşı Russell'ın 1.014 saniye arkasında üçüncü oldu.

Sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'si, 29 Haziran'da koşulacak.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI

Pilotlar:

1. Oscar Piastri (Avustralya): 198 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 176

3. Max Verstappen (Hollanda): 155

4. George Russell (Büyük Britanya): 136

5. Charles Leclerc (Monako): 104

Takımlar:

1. McLaren: 374

2. Mercedes: 199

3. Ferrari: 183

4. Red Bull: 162

5. Williams: 55