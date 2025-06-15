Formula 1 Kanada Prix'sinde pole pozisyonunu George Russell aldı

AA & Ensonhaber
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Kanada Grand Prix'sine Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell, ilk sıradan başlayacak.
Montreal kentindeki 4,3 kilometrelik Gilles-Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 10.899 saniyelik derece elde eden Russell, ilk cebe yerleşti.
YARIŞ BU AKŞAM GERÇEKLEŞECEK
Russell'ın 0.160 saniye arkasında Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, 0.221 saniye gerisinde McLaren'in Avustralyalı sürücüsü Oscar Piastri ise üçüncü sırayı aldı.
Kanada Grand Prix'si, bugün TSİ 21.00'de başlayacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış