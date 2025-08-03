Formula 1 Macaristan Grand Prix'sinde pole pozisyonunu Charles Leclerc aldı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı Macaristan Grand Prix'sine Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, ilk sıradan başlayacak.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 15.372 saniyelik derece elde eden Leclerc, ilk cebe yerleşti.
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Leclerc'in 0.026 saniye arkasında McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ikinci, 0.041 saniye gerisinde McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris ise üçüncü sırayı aldı.
Macaristan Grand Prix'si ise 3 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.