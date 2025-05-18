Formula 1'de Emilia-Romagna Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun yedinci etabının heyecanı yaşandı.
İtalya'nın Imola kenti yakınlarındaki 4,9 kilometrelik Enzo ve Dino Ferrari Uluslararası Pisti'nde yapılan yarış, 63 tur üzerinden düzenlendi.
KAZANAN VERSTAPPEN
Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, 1 saat 31 dakika 33.199 saniyelik derecesiyle bu sezonki ikinci grand prix galibiyetine ulaştı.
McLaren'in Avustralyalı sürücüsü Lando Norris, Verstappen'in 6.109 saniye gerisinde ikinci oldu.
Norris'in takım arkadaşı Büyük Britanyalı Oscar Piastri ise liderin 12.956 saniye arkasında üçüncü sırayı elde etti.
SIRADAKİ YARIŞ MONAKO'DA
Sezonun sekizinci yarışı Monako Grand Prix'si, 25 Mayıs'ta düzenlenecek.
PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANIN İLK 5 SIRASI
PİLOTLAR
1. Oscar Piastri (Avustralya): 146 puan
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 133
3. Max Verstappen (Hollanda): 124
4. George Russell (Büyük Britanya): 99
5. Charles Leclerc (Monako): 61
TAKIMLAR
1. McLaren: 279
2. Mercedes: 147
3. Red Bull: 131
4. Ferrari: 114
5. Williams: 51
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