Formula 1'de sıradaki adres İtalya

Formula 1'de sezonun 16. yarışı, İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek.

Yayınlama Tarihi: 05.09.2025 14:02
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 16. yarışı İtalya Grand Prix'si ile devam edecek.

İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek İtalya Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 7 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda McLaren'den Oscar Piastri 7, Lando Norris 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 2, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI

Pilotlar

1. Oscar Piastri (Avustralya): 309

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 275

3. Max Verstappen (Hollanda): 205

4. George Russell (Büyük Britanya): 184

5. Charles Leclerc (Monako): 151

Takımlar

1. McLaren: 584

2. Ferrari: 260

3. Mercedes: 248

4. Red Bull Racing: 214

5. Williams: 80

