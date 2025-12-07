Lando Norris, Formula 1'in yeni şampiyonu oldu

- Lando Norris, Abu Dabi GP'de aldığı puanlarla Formula 1'de ilk kez şampiyon oldu.
- Norris, Verstappen'in 4 yıllık üstünlüğünü sona erdirdi.
- Verstappen, 2 puan farkla sezonu ikinci sırada tamamladı.
Formula 1'de yeni şampiyon Lando Norris...
Norris, Abu Dabi GP'de kendine yeten puanları toplayarak Formula 1'in yeni şampiyonu oldu.
Kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanan Lando Norris, Verstappen'in 4 sezondur devam eden serisini bitirdi.
104 puanlık farkı kapatarak son yarışa kadar umudunu koruyan Verstappen, Abu Dabi'de kazanan taraf olsa da 2 puan farkla sezonu ikinci sırada bitirdi.
