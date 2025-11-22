Las Vegas Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in

- Lando Norris, Las Vegas Grand Prix'sinde pole pozisyonunu kazandı.
- Sıralama turlarında 1:47.934 ile en iyi dereceyi elde etti.
- Yarış TSİ 07.00'de başlayacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. etabı, Las Vegas Grand Prix'sinde gerçekleşiyor.
ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentindeki 6,2 kilometrelik pistte, 50 tur üzerinden yapılacak Las Vegas Grand Prix'sinde sıralama turlarında, 1 dakika 47.934 saniyelik derece elde eden McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris, ilk cebe yerleşti.
YARIŞIN BAŞLANGIÇ SAATİ
Britanyalı pilotun arkasında 1 dakika 48.257 saniye ile bitiren Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, Williams takımının İspanyol pilot Carlos Sainz, 1 dakika 48.296 saniye ile üçüncü sırada yer aldı.
Yarış, yarın TSİ 07.00'de gerçekleştirilecek.