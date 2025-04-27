MotoGP İspanya Grand Prix'sinin galibi Alex Marquez

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. ayağı, İspanya'nın 4,4 kilometrelik Jerez Pisti'nde 25 tur üzerinden yapıldı.
Yarışı 40 dakika 56.374 saniyelik süresiyle kazanan BK8 Gresini takımının İspanyol pilotu Alex Marquez, MotoGP'de kariyerinin ilk zaferini elde etti.
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Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo, Marquez'in 1.561 saniye gerisinde ikinci, Ducati Lenovo ekibinden İtalyan Francesco Bagnaia ise liderin 2.217 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
İLK YAŞANDI
Öte yandan Alex ve Marc Marquez ikilisi, MotoGP tarihinde yarış kazanan ilk kardeşler oldu.
Sezonun 6. yarışı Fransa Grand Prix'si, 11 Mayıs'ta düzenlenecek.
PİLOTLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI
1. Alex Marquez (İspanya): 140 puan
2. Marc Marquez (İspanya): 139
3. Francesco Bagnaia (İtalya): 120
4. Franco Morbidelli (İtalya): 84
5. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 63
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