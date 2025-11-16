MotoGP İspanya Grand Prix'sinin galibi Marco Bezzecchi!

- Marco Bezzecchi, MotoGP İspanya Grand Prix'sinde birinci oldu.
- Raul Fernandez yarışı ikinci, Fabio Di Giannantonio ise üçüncü tamamladı.
- Şampiyonu önceden ilan edilen Marc Marquez, genel sıralamada birinci oldu.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın son ayağı İspanya'da gerçekleşti.
Sezonun 22. ve son mücadelesi, Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde 27 tur üzerinden düzenlendi.
Aprilia ekibinin İtalyan pilotu Marco Bezzecchi, 40 dakika 52.458 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak sezonun üçüncü zaferini kazandı.
PODYUMDAKİLER
Trackhouse takımının İspanyol pilotu Raul Fernandez, 0.686 saniye farkla ikinci ve Pertamina Enduro VR46 takımının İtalyan pilotu Fabio Di Giannantonio ise 3.765 saniye farkla üçüncü oldu.
MARC MARQUEZ ŞAMPİYONLUĞU İLAN ETMİŞTİ
Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez'in eylül ayında şampiyonluğunu ilan ettiği organizasyonda, kardeşi Alex Marquez sezonu ikinci, Marco Bezzecchi üçüncü sırada tamamladı.
PİLOTLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI
1. Marc Marquez (İspanya): 545 puan
2. Alex Marquez (İspanya): 467
3. Marco Bezzecchi (İtalya): 353
4. Pedro Acosta (İspanya): 307
5. Francesco Bagnaia (İtalya): 288