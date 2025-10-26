MotoGP Malezya Grand Prix'sinin galibi Alex Marquez

- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı olan Malezya Grand Prix'sinde Alex Marquez birinci oldu.
- BK8 Gresini takımının pilotu, yarışı 40 dakika 09.249 saniyede tamamladı.
- Bir sonraki yarış, 9 Kasım'da Portekiz'de yapılacak.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. mücadelesi, Malezya'daki 5,5 kilometrelik Uluslararası Sepang Pisti'nde 20 tur üzerinden yapıldı.
BK8 Gresini takımının İspanyol pilotu Alex Marquez, 40 dakika 09.249 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada geçerken Red Bull KTM takımının İspanyol pilotu Pedro Acosta 2.676 saniye farkla ikinciliği, Honda HRC takımından İspanyol Joan Mir de 8.048 saniye geriden gelerek üçüncülüğü elde etti.
SIRADAKİ YARIŞ PORTEKİZ'DE
Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez'in şampiyonluğunu ilan ettiği organizasyonda bir sonraki yarış, 9 Kasım Pazar günü Portekiz'de koşulacak.
PİLOTLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI
1. Marc Marquez (İspanya): 545 puan
2. Alex Marquez (İspanya): 413
3. Marco Bezzecchi (İtalya): 291
4. Francesco Bagnaia (İtalya): 286
5. Pedro Acosta (İspanya): 260