Toprak Razgatlıoğlu: Babamın en büyük hayali dünya şampiyonu olduğumu görmekti

Dünya Superbike Şampiyonası’nda sezonu zirvede tamamlayan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Sakarya’da bulunan Kenan Sofuoğlu pistinde düzenlenen programda gazetecilerle bir araya geldi.

Yarışta motosikletin üzerinde tek başıma olduğunu fakat arkasında büyük bir aile olduğunu vurgulayan Razgatlıoğlu, "Takım tarafından herkesin en iyi şekilde motosikleti hazırlaması gerekiyor. En küçük bir cıvata bile her şeyi berbat edebilir. Takıma da bu konudan dolayı çok teşekkür ediyorum. Dünya şampiyonu oldum diyemiyorum, dünya şampiyonuyuz diyorum çünkü hepimizin başarısı." dedi.

"EN BÜYÜK HAYALİM KENAN SOFUOĞLU İLE TAKIM ARKADAŞI OLMAKTI"

En büyük hayalinin Kenan Sofuoğlu ile takım arkadaşı olmak istediğini ifade eden Razgatlıoğlu, "Avrupa şampiyonu olduğumda aynı takımdaydık ama Kenan ağabey dünya şampiyonasında yarışıyordu. 2016 yılında Kenan ağabey ile dünya şampiyonasında yarışmak istiyorduk. Ama bana farklı bir yol çizdi. O yolu takip etmek zorundaydım ama içimdeki hissiyat tamamen onunla beraber olmaktı. Ne zaman dünya şampiyonu oldum, o çizdiği yolu daha iyi anladım. Benim için çok daha başka bir yol çizmiş ki dünya şampiyonu olduğumda anladım. Babamın en büyük hayali benim bir gün dünya şampiyonu olduğumu görmekti. O yüzden çok özeldi benim için. 2024 yılında ayrı bir hikaye çizdik. Bu hikaye bizim yolumuzu daha fazla açtı. Belki hayalini bile kurmadığımız şeylere ulaştırıyor bizi. O şampiyonluk bize MotoGP kapısını açtı. 2025 bu sezon çok iyi başlamadık ama çok iyi sonlandırdık. Her şeye adım adım gittikçe başarıya daha tatlı bir şekilde ulaşıyorsun. Bir anda sıçramak bazen güzel olmayabiliyor." diye konuştu.

"TARAFTARLARIMIZ BİRAZ DOZU KAÇIRDI"

Yarışta Razgatlıoğlu’nun yaşadığı kazaya ilişkin konuşan Kenan Sofuoğlu ise şunları söyledi:

Her şey çok güzel gidiyordu. Yarışta şampiyonluğu elde edecektik, kutlamalar yapılacaktı. Yarışmadan önce Toprak’a kendini diğerlerinden korumaya çalış dedim. Tabii tatsız bir kaza yaşandı. Bu arada bu konu hakkında konuşmamız gerekiyor. Bu kazadan sonra çok sinirlendik. Ben de çok sinirlenenlerden biriydim. Ama almamız gereken bir şampiyonluk vardı ve almamız gerekiyordu. O şampiyonluğu alacaktık. Taraftarlarımız biraz dozu kaçırdı. Beni en üzen tarafı da Türkler hakkında iyi yorumlar görmemeye başladım. Ülkemle ilgili kötü yorumlar çok zoruma gitmeye başladı. Onunla ilgili ben de birkaç paylaşım yaptım. Bunu hala anlamayan taraftarlarımız var. Sonuçta bu bir spor ve savaş değil. Kimsenin birbirinden bu denli nefret etmesine gerek yok.

"ŞU ANDA FABRİKA DESTEĞİ ARKAMIZDA"

Toprak Razgatlıoğlu’nun Süperbike şampiyonu olarak yetiştirdiklerini söyleyen Sofuoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti: