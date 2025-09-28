Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ikinci ana yarışı 2. bitirdi

2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 10. ayağında ikinci ana yarış gerçekleşti.

"Superpole" yarışını İtalyan Nicolo Bulega'nın ardından 2. sırada bitiren Rokit BMW takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu'nun, 13 yarışlık galibiyet serisi sona erdi.

BULEGA, İKİNCİ YARIŞI DA KAZANDI

Daha sonra hafta sonunun ikinci ana yarışı, Motorland Aragon Pisti'nde 18 tur üzerinden yapıldı.

Aruba Ducati takımından Bulega, "superpole" yarışı sonrası ikinci yarışta da damalı bayrağı ilk sırada gördü.

TOPRAK LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Dün yapılan ilk yarıştan zaferle ayrılan Red Bull sporcusu Toprak, bugünkü yarışı 2. sırada bitirerek genel klasman liderliğinde avantajını sürdürdü.

İspanyol Alvaro Bautista evinde üçüncü sırayı alırken, bir diğer Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu ise kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Şampiyonada puanını 523'e çıkaran Toprak, pilotlar klasmanında son 2 ayak öncesi Bulega'nın (487 puan) 36 puan önünde lider durumda bulunuyor.

SIRADAKİ YARIŞ PORTEKİZ'DE

2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı, 11-12 Ekim tarihlerinde Portekiz'de koşulacak.