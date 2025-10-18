Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ilk yarışta ikinci oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İspanya'daki son etabının ilk yarışında heyecan yaşandı.

WSBK'de sezonun 12. ve son etabının ilk ana yarışı, Sevilla'nın güneyinde Jerez de la Frontera kentinde bulunan 4,423 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde gerçekleştirildi.

TOPRAK, İKİNCİ OLDU

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla hafta sonunun 20 turluk ilk yarışına birinci sıradan başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu da yetiştirdiği öğrencisi Toprak'ın ilk yarışını yerinden izledi.

İspanya'da birçok vatandaş da ellerinde Türk bayraklarıyla yarışı izleyerek, Toprak'a destek verdi.

Milli motosikletçi Toprak, İspanya'daki yarışın ilk turlarından itibaren Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega ile liderlik mücadelesi verse de damalı bayrağı, Bulega'nın gerisinde ikinci sırada geçti.

ÜÇ PUAN YETİYOR

2021 ve 2024 dünya şampiyonu Toprak, bu sonuçla 3. dünya şampiyonluğu için en yakın rakibi Bulega'nın 34 puan önünde genel klasmanda 600 puana ulaştı.

Jerez'de 2. olan ay-yıldızlı sporcu, yarın sabah superpole yarışında sadece 3 puan bile kazansa 3'üncü dünya şampiyonluğuna ulaşacak puan farkını aldı.

Jerez'de sezonun son etabının ilk yarışını Aruba Ducati takımından Bulega birinci, Aruba Ducati takımının diğer sürücüsü İspanyol Alvaro Bautista da üçüncü sırada tamamladı.

GENEL KLASMANDA BİRİNCİ SIRADA

Genel klasmanda 600 puanla Toprak birinci, 566 puanla Bulega ikinci, 308 puanla da Bautista üçüncü sırada yer alıyor.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu da genel klasmanda 25 puanla 21. sırada yer alıyor.

BAHATTİN, 16. BİTİRDİ

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu da Yamaha Motoxracing takımıyla Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayağındaki ilk yarışı 16. sırada tamamladı.

7'NCİLİK BİLE YETECEK

Sporcular, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya ayağında, yarın TSİ 12.00'de superpole yarışında, ardından da TSİ 15.00'te sezonun son ana yarışında mücadele edecek.

Toprak'ın 2025 dünya şampiyonluğu için Superpole yarışında elde edeceği 7'ncilik bile yetecek.