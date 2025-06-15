Haberler



Motor sporları



Toprak Razgatlıoğlu, İtalya ayağında 3'te 3 yaptı

Toprak Razgatlıoğlu, İtalya ayağında 3'te 3 yaptı Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 6. ayağının ikinci ana yarışını da kazanarak 3'te 3 yaptı.