Toprak Razgatlıoğlu, İtalya ayağında 3'te 3 yaptı

Dünya Superbike Şampiyonası'nın heyecanı İtalya'da yaşandı.
WSBK'da sezonun altıncı etabında hafta sonunun ikinci ana yarışı, 4.2 kilometrelik Misano Marco Simoncelli Pisti'nde gerçekleştirildi.
TOPRAK, ZİRVEDE YER ALDI
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla ilk cepten başladığı yarışta liderliği bırakmadı ve podyumun zirvesine çıktı.
Yarışı İtalyan Nicolo Bulega ikinci, İspanyol pilot Alvaro Bautista ise üçüncü sırada tamamladı.
İtalya'da dün yarışı birinci tamamlayan Toprak, bugünün ilk mücadelesi olan superpole yarışında ilk sırada yer almıştı.
FARK 9'A İNDİ
Genel klasmanda Nicolo Bulega 292 puanla birinci sırada yer alırken, ikinci sıradaki Toprak Razgatlıoğlu 283 puanla farkı 9'a kadar indirdi.
BAHATTİN 13. OLDU
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise yarışı 13. sırada tamamlayarak hanesine 3 puan daha yazdırdı.
SIRADAKİ YARIŞ BİRLEŞİK KRALLIK'TA
WSBK'nin yedinci ayağı, 11-13 Temmuz tarihlerinde Birleşik Krallık'taki Donington Park Pisti'nde yapılacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış