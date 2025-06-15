Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da superpole yarışını kazandı

AA & Ensonhaber

İtalya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.

WSBK'da sezonun altıncı etabında 4.2 kilometrelik Misano World Circuit "Marco Simoncelli" Pisti'nde bugün yapılacak ikinci yarış öncesinde superpole mücadelesi gerçekleştirildi.

TOPRAK, LİDERLİĞİ KAPTIRMADI

ROKiT BMW Motorrad takımıyla 10 turluk superpole yarışını da kazanarak bugünkü ana yarışa birinci sıradan başlama hakkı elde eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yarışa ikinci cepten başladı.

İtalyan Axel Bassani ve lider konumdaki bir diğer İtalyan Nicolo Bulega henüz ilk virajda yarış dışı kaldı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu kalan turlarda liderliği kaptırmadı ve genel klasmanda Nicolo Bulega ile arasındaki puan farkını 14'e indirdi.

BAHATTİN, 15. BİTİRDİ

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise superpole'de 19. sıradan başladığı yarışı 15. tamamladı.

Toprak ve Bahattin, TSİ 15.00'te hafta sonunun ikinci ana yarışında mücadele edecek.