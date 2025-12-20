Sadettin Saran'ın ifadesi bitti: Yaklaşık 2 saat sürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uyuşturucu soruşturmasının kapsamı genişletilmeye devam ediyor.

Dosya kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı iş insanı Sadettin Saran, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ GERÇEKLEŞTİRİYORDU

Transfer görüşmeleri için yurt dışında olduğunu belirtilen Saran'ın dönünce ifadesi alınacağı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında Saran'ın evinde arama yapıldı.

UÇAĞI İNİŞ YAPTI

Türkiye'ye dönmesinin ardından ifade vermesi beklene Saran'ın uçağı, 00.50 itibarıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Yöneticisi Hulusi Belgü ve kulüp personelleri Saran'ı karşılamak üzere havalimanına gitti.

SARAN'I HAVALİMANINDA TARAFTARLAR KARŞILADI

Fenerbahçe taraftarları, Saran'a destek olmak için Atatürk Havalimanı'nın çıkış kapısına gitti.

Taraftarlar, Saran'ı ''Dik dur eğilme Fenerbahçe seninle'' sloganlarıyla karşıladı.

Saran, kendisini karşılamaya gelen taraftarlara ''Taraftarlara teşekkür ederim, iyi ki varsınız'' dedi.

İFADE İÇİN ADLİYEDE

Saran, savcıya ifade vermek için sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

2 SAAT İFADE VERDİ

Savcılık karşısında ifade veren Sadettin Saran'ın ifade işlemi tamamlandı. İfade yaklaşık 2 saat sürdü.

SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ ALINACAK

İfade işlemi tamamlanan Saran, saç ve kan örneği alınmak üzere Adli Tıp'a sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı Saadettin Saran, "Uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" iddialarıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Saran'ın transfer görüşmeleri için yurt dışında olduğu belirtildi. Saran'ın evinde ekipler arama yaptı.

Saran yaptığı açıklamada, "Yarın sabah Türkiye'ye döneceğim ve hiçbir şeyden çekinmiyorum." dedi.