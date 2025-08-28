Abdullah Kavukcu'dan Şampiyonlar Ligi için iddialı sözler

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacaklarına inandığını söyledi.

Sarı-kırmızılı takım, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde Liverpool, Manchester City (İngiltere), Eintracht Frankfurt (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Bodo/Glimt (Norveç), Ajax (Hollanda), Monaco (Fransa) ve Union Saint-Gilloise (Belçika) ile eşleşti.

"ÇOK BAŞARILI OLACAĞIZ"

Kura çekiminin ardından GSTV'ye açıklamalarda bulunan Kavukcu, şu şekilde konuştu:

"RAKİPLERİMİZİN HİÇBİRİNDE BİR OSIMHEN YOK"

Kadro kalitelerine değinen Kavukcu, şunları dedi:

"İSTESEK 4-5 OYUNCU ALABİLİRİZ AMA A KALİTE OLMASI ÖNEMLİ"

Abdullah Kavukcu, Fransa'nın Monaco takımından Wilfried Singo'nun transfer edilmesine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

Hocamızın bizden isteği ve başkanımızın kararları çerçevesinde çalışıyoruz. Galatasaray çok farklı noktaya geldi. İstesek 4-5 oyuncu alabiliriz ama A kalite olması önemli. Doğrudan oynayabilecek, bizi sonuca götürecek, eksik bölgelerimiz için transferler yaptık. Hocamız ne istediyse onu yaptık. Nokta atışı transferler yapıyoruz. Yabancı oyuncu sayısıyla ilgili bir kriter var. Ona göre transfer yapıyoruz. Yerli statüsündeki oyuncular zaten sayılı.