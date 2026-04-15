Anfield'da talihsiz olay! Noa Lang'ın ardından Desire Doue de sakatlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu rövanş maçları heyecanı yaşanıyor.

Liverpool ile Paris Saint-Germain, Anfield'da karşı karşıya geldi.

İki ekip ilk yarıda girdiği pozisyonlardan sonuç çıkaramazken Ousmane Dembele, 72. dakikada PSG'yi öne geçiren gole imza attı.

28 yaşındaki forvet, uzatma dakikalarında farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

Eşleşmenin ilk maçını da 2-0 kazanan Fransızlar, son 4 biletini almayı başardı.

Arne Slot yönetimindeki Liverpool ise Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde elendi.

AKILLARA LANG GELDİ

Zorlu mücadeleye Galatasaraylı futbolcu Noa Lang'ın sakatlığını hatırlatan talihsiz bir sakatlık daha damga vurdu.

DOUE SAKATLANDI

PSG forması giyen Desire Doue, ikinci yarının başında Liverpool'un Macar yıldızı Dominik Szoboszlai ile girdiği ikili mücadele sonrasında talihsiz bir şekilde sakatlandı.

20 yaşındaki Fransız futbolcu, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası reklam panolarının altındaki tripod kamerasının ayaklarına sert bir şekilde çarptı.

Tripodun ayakları, Desire Doue'nin karnına ve dizine sert bir şekilde gelirken, oyuncu acı içinde yerde kaldı.

Oyunun durmasının ardından saha içerisinde tedavisi yapılan Doue, tedavisinin ardından bir süre kendini denese de oyuna devam edemedi ve 52. dakikada yerini Bradley Barcola'ya bıraktı.

NELER OLMUŞTU?

Galatasaraylı futbolcu Noa Lang, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool’un 4-0 kazandığı karşılaşmanın son anlarında, Anfield Road tribünü önünde reklam panolarına çarpmış ve sağ baş parmağında derin kesik oluşmuştu.

Uzun süren müdahalenin ardından sedyeyle oyundan alınan 26 yaşındaki oyuncu, acil olarak ameliyata alınmıştı.