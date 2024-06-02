Arda Güler'den paylaşım: Herkese çok teşekkür ederim

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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Wembley Stadyumu’nda oynanan maçta Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic düdük çaldı.

Real Madrid, kupayı müzesine götürdü

Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yaptı. Real Madrid, rakibini 2-0 mağlup ederek kupayı kazanan taraf oldu.

İspanyol ekibine kupayı getiren golleri 74’üncü dakikada Dani Carvajal ve 83’üncü dakikada Vinicius Junior attı.

Arda Güler tarihe geçti

Real Madrid forması giyen Arda Güler ve Borussia Dortmund’da oynayan Salih Özcan, final maçında süre alamadı.

İki milli futbolcu da mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Öte yandan Real Madrid’in kupayı müzesine götürmesiyle Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ilk Türk futbolcu oldu.

19 yaşındaki milli futbolcu Arda, kazandığı Şampiyonlar Ligi'nin ardından sosyal meyda hesabından bir paylaşımda bulundu.

Hücum oyuncusu, alınan kupa sonrasında takımına teşekkür etti ve gelecek sezon yeniden Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediklerini belirtti.

İşte Arda Güler'in mesajı:

İlk sezonum için böylesine güzel bir finalin oluşmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bu muhteşem ekibin bir parçası olmak beni gurur ve mutlulukla dolduruyor. En büyük hayalim 16. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan takımda önemli bir rol oynamak.