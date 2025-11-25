Arda Ünyay, Devler Ligi'nde ilk maçına çıktı

- Galatasaray'da genç oyuncu Arda Ünyay, Union Saint-Gilloise maçında 53. dakikada oyuna girerek Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez forma giydi.
- Arda Ünyay, 89. dakikada ikinci sarı kartı alarak kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
- Galatasaray, maçı 1-0 kazandı ve teknik direktör Okan Buruk, Ünyay'ı teselli etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray evinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi ve rakibini 1-0 mağlup oldu.
Sarı-kırmızılılarda Senegalli futbolcu Ismail Jakobs sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi.
ARDA'YA ŞANS VERİLDİ
Müsabakanın 53. dakikasında oyundan çıkan Jakobs'un yerine Teknik Direktör Okan Buruk, genç futbolcu Arda Ünyay'a şans verdi.
DEVLER LİGİ'NDE İLK MAÇ
18 yaşındaki futbolcu böylece kariyerinde ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.
Arda bu sezon daha önce de Süper Lig'de 3 müsabakada oyuna sonradan dahil olmuştu.
89'DA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Arda Ünyay ayrıca müsabakanın 89. dakikasında gördüğü ikinci sarı kart sonucunda kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Okan Buruk, genç futbolcuyu çıkarken teselli etti.