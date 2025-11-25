Abone ol: Google News

Arda Ünyay, Devler Ligi'nde ilk maçına çıktı

Galatasaray'ın genç futbolcusu Arda Ünyay, Union Saint-Gilloise karşısında 53. dakikada Ismail Jakobs'un yerine oyuna girdi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıktı. Arda, 89. dakikada da kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Yayınlama Tarihi: 25.11.2025 22:56
  • Galatasaray'da genç oyuncu Arda Ünyay, Union Saint-Gilloise maçında 53. dakikada oyuna girerek Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez forma giydi.
  • Arda Ünyay, 89. dakikada ikinci sarı kartı alarak kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
  • Galatasaray, maçı 1-0 kazandı ve teknik direktör Okan Buruk, Ünyay'ı teselli etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray evinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi ve rakibini 1-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılarda Senegalli futbolcu Ismail Jakobs sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi.

ARDA'YA ŞANS VERİLDİ

Müsabakanın 53. dakikasında oyundan çıkan Jakobs'un yerine Teknik Direktör Okan Buruk, genç futbolcu Arda Ünyay'a şans verdi.

DEVLER LİGİ'NDE İLK MAÇ

18 yaşındaki futbolcu böylece kariyerinde ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.

Arda bu sezon daha önce de Süper Lig'de 3 müsabakada oyuna sonradan dahil olmuştu.

89'DA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Arda Ünyay ayrıca müsabakanın 89. dakikasında gördüğü ikinci sarı kart sonucunda kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Okan Buruk, genç futbolcuyu çıkarken teselli etti.

