Arda Ünyay, Devler Ligi'nde ilk maçına çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray evinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi ve rakibini 1-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılarda Senegalli futbolcu Ismail Jakobs sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi.

ARDA'YA ŞANS VERİLDİ

Müsabakanın 53. dakikasında oyundan çıkan Jakobs'un yerine Teknik Direktör Okan Buruk, genç futbolcu Arda Ünyay'a şans verdi.

DEVLER LİGİ'NDE İLK MAÇ

18 yaşındaki futbolcu böylece kariyerinde ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.

Arda bu sezon daha önce de Süper Lig'de 3 müsabakada oyuna sonradan dahil olmuştu.

89'DA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Arda Ünyay ayrıca müsabakanın 89. dakikasında gördüğü ikinci sarı kart sonucunda kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Okan Buruk, genç futbolcuyu çıkarken teselli etti.