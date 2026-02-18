Barış Alper Yılmaz: Yenemeyeceğimiz takım yok

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray sahasında Juventus’u 5-2 mağlup etti.

Turun rövanş karşılaşması 25 Şubat Çarşamba günü Torino’da oynanacak.

Juventus'un sol kanadına büyük hasar veren Barış Alper Yılmaz, 5-2'lik Şampiyonlar Ligi maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"YENEMEYECEĞİMİZ TAKIM YOK"

Sonucu ve oyunlarını değerlendiren Barış Alper Yılmaz "Çok mutluyuz. Çok iyi mücadele ettik saha içerisinde. Bireyselden ziyade takım önemli olan. İyi mücadele ettik. Dün söylemiştim, hocamızın söylediği taktiği uygularsak yenemeyeceğimiz takım yok. Ben de takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Umarım taraftarımıza güzel bir maç izletmişizdir." dedi.

"TEK DÜŞÜNCEM TAKIMA FAYDALI OLABİLMEK"

Performansı hakkında konuşan Barış Alper Yılmaz "Çok çalışıyorum. Tek düşüncem takıma faydalı olabilmek. Elimden geldiğince katkı sağlamak istiyorum. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Onların desteği gücüme güç katıyor. Onlara teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.