Benfica, Ajax'ı iki golle geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Hollanda ekibi Ajax, Jose Mourinho yönetimindeki Portekiz temsilcisi Benfica'yı ağırladı.

Amsterdam'da oynanan maçı konuk takım Benfica 2-0'lık skorla kazandı.

BENFICA, İKİ GOLLE GÜLDÜ

Benfica'ya deplasmanda galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Samuel Dahl ve 90. dakikada Leandro Barreiro kaydetti.

MOURINHO SİFTAH YAPTI

Jose Mourinho ile Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk galibiyeti alan Benfica, puanını 3 yaptı. Ajax bu haftayı da puansız son sırada kapattı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Benfica, Napoli'yi ağırlayacak. Ajax, Azerbaycan'da Karabağ'ın konuğu olacak.