Benfica'nın Fenerbahçe karşısında bulduğu goller iptal oldu

Portekiz takımı Benfica ile temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, Benfica'dan 11. dakikada Antonio Silva'dan gol yedi.
Benfica'nın korner vuruşunda Leandro Barreiro çizgide Nelson Semedo'nun dengesini bozmasına Fenerbahçe kulübesi itiraz etti.
OFSAYT KARARI VERİLDİ
Karşılaşmanın hakemi Vincic, VAR ile konuşmasının ardından pozisyonu izlemeye gitti.
Pozisyonu izleyen Vincic, 16. dakikada golü ofsayt nedeniyle iptal etti.
BENFICA'NIN BİR GOLÜ DAHA İPTAL OLDU
Benfica'nın 23. dakikada Leandro Barreiro ile bulduğu gol faul sebebiyle iptal edildi.
Hakem Vincic, Barreiro'nun golden önce Archie Brown'u arkadan ittiğini işaret etti.
