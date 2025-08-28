Bruno Lage: Kerem, Benfica ile aynı hedefte ilerledi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek lig aşamasına kalan Benfica'da teknik direktör Bruno Lage, maçtaki tek golü atan Kerem Aktürkoğlu'nun gelen teklife rağmen takımla aynı hedefte ilerlediğini söyledi.

Luz Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'ye karşı hücumda ve savunmada, taraftar desteğini de arkalarına alarak başarılı olduklarını vurguladı.

"GALİBİYETİ HAK ETTİK"

Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmasının çok önemli olduğunu ifade eden Lage, şunları dedi:

Takım olarak bugün galibiyeti hak ettik. Portekiz Süper Kupası'nı kazandıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmamızla ağustos ayının güzel geçtiğini söyleyebilirim.

"KONUYLA YÖNETİMİMİZ İLGİLENİYOR"

Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili soruyu yanıtlayarak devam eden Lage, şu ifadeleri kullandı:

Kerem, transfer döneminin kapanacağı döneme kadar kalacak. Kendisi için ya da başka futbolcumuz için teklif gelmediği takdirde bütün oyuncular kalacaktır. Bu konuyla yönetimimiz ilgileniyor.

"BENFICA İLE AYNI HEDEFTE İLERLEDİ"

Milli futbolcunun Benfica'da mutlu olduğunu sözlerine ekleyen Lage, şöyle devam etti:

Oyuncuya baktığımızda konsantre, antrenmanda takıma yardımcı olduğunu görüyoruz. Kerem, bizim takımımızın 7 numaralı oyuncusu. Arkadaşları da kendisini artık '7 numara' diye çağırıyor, kendisi de burada mutlu. Kerem Aktürkoğlu, kendisine teklif gelmesine rağmen Benfica ile aynı hedefte ilerledi.

Bruno Lage, Fenerbahçe'ye ve Jose Mourinho'ya bundan sonraki maçlarda başarı dileyerek sözlerini tamamladı.