Bruno Lage: Kerem'i Nice maçının kadrosuna alacağım

Portekiz ekibi Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Eleme Turu rövanş maçında Nice ile karşılaşacak.

Bu maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu hakkında konuştu.

"KADROYA ALACAĞIM"

Kerem Aktürkoğlu’nu yarın oynanacak maçın kadrosuna alacağını belirten Bruno Lage, şu ifadeleri kullandı:

Nice ile oynanan ilk maçta Kerem'in sakatlığı vardı fakat tamamen iyileşti. Kendini rahat hissediyor. Yarın için onu kadroya alacağım.

"KENDİSİ BENFICA'NIN OYUNCUSU"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise Feyenoord ile oynanacak maç öncesinde Kerem hakkında şunları dedi: