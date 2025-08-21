Abone ol: Google News

Benfica cephesinden Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe maçının ardından oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği hakkında konuştu.

Yayınlama Tarihi: 21.08.2025 00:40
Şampiyonlar Ligi play-off ilk karşılaşmasında Fenerbahçe ve Benfica golsüz berabere kaldı.

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

"TUR HALA DENGEDE DİYEBİLİRİM"

Karşılaşma sonrası konuşan Portekizli teknik adam, şunları dedi:

Tur hala dengede diyebilirim. Bizim hedefimiz rövanşta kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmak.

"BAŞKANLARIN ARASINDA BİR KONU"

Kerem Aktürkoğlu sorusuna deneyimli teknik adam, şu cevabı verdi:

Kerem Aktürkoğlu, büyük bir oyuncu. Onunla çalışmaktan keyif alıyorum, aynı şekilde Orkun'la çalışmaktan keyif aldım. Benfica'da olmaktan mutlu. Benim görevim onu hazırlamaktı. Diğer konular tamamen başkanların arasında olan konular.

